قائد الجيش وقّع اتفاقية تعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتضمن تقديم دعم فني وتقني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائبَين محمد سليمان وأحمد رستم وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنان Simone Aechlimann مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون بين الطرفَين. ووقّع قائد الجيش مع رئيسة البعثة اتفاقية تعاون تتضمن تقديم دعم فني وتقني في مجال جمع عينات الحمض النووي وحفظها.

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