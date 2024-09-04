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حافلات المدينة تعلن توفر خدمة الاشتراك للنقل من وإلى المسجد النبوي

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات المدينة تعلن توفر خدمة الاشتراك للنقل من وإلى المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع حافلات المدينة -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- اليوم، توفر خدمة الاشتراك "اليومي والأسبوعي والشهري" في خدمة النقل الترددي من عدة مواقع بالمدينة المنورة إلى المسجد النبوي.
وتشمل المسارات عدداً من المحطات منها مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي، ومسار جامعة طيبة - العالية، ومسار الميقات - الخالدية، ومسار القصواء - سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف.
حافلات المدينة تعلن توفر خدمة الاشتراك للنقل الترددي من وإلى المسجد النبوي - واس

حافلات المدينة

ودعت حافلات المدينة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية أو الاطلاع على الخريطة المرفقة.
خدمة النقل إلى المسجد النبوي - حافلات المدينة
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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