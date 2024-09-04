شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وعواصف رعدية على مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظة جدة، رابغ.

وتشمل تأثيراتها رياح شديدة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساء غد الأربعاء. أمطار الباحة وشهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.

شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي والعقيق, وبني حسن, والقرى, والمخواة, وقلوة, والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.