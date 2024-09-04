البستاني: نأمل أن يكون توقيف رياض سلامة بداية لاظهار الحقيقة واستعادة الاموال المنهوبة

أشار النائب فريد البستاني، خلال جلسة لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، الى أنني "احب ان اثني على القضاء بموضوع التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وان شاء الله تكون بداية لعدة امور من هذا النوع لاظهار الحقيقة لكي يكون الهدف استعادة الاموال المنهوبة المحولة بطريقة غير شرعية واسترداد اموال المودعين كاملة".

ولفت البستاني، الى أن "اللجنة تدعم الوزير حمية الذي يقوم بعمل مشكور بتطبيق مبدأ الشراء العام على المرفا ويجب ان يطبق على كافة مؤسسات الدولة التي تتعاطى مع المال العام وهذا القانون يجب ان يطبق لمكافحة الفساد".

وذكر أن "اللجنة اعطيت نبذة عن التقدم الذي يحصل في النافعة ووضعت اللجنة بالتطور الذي يحصل في النافعة وبالتعاون مع النائبين سجيع عطية وابراهيم منيمنة ويلخص بعدة نقاط بطريقة ادارة هذا المرفق"، مؤكداً أنه "يجب ان يكون هذا العمل ضمن القانون واشدد على ان يعود الموظفون المدنيون الى اعمالهم والذين لا حكم جنائي عليهم".

وكشف اننا "عقدنا خلوتين حول الاوضاع الاقتصادية لتأسيس رؤية اقتصادية للدولة من ناحية المجلس النيابي وفي السادس والعشرين من ايلول سيكون لدينا خلوة موضوعها السياحة والاشغال وفي الشهر العاشر سنعقد خلوة موضوعها الاقتصاد والمال كما بحثنا بموضوع الموازنة اضافة الى امور اقتصادية اخرى".