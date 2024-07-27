السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في محلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودانولاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 5.175 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

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