14 ألف شجرة و2 مليون زهرة بتبوك

واصلت أمانة تبوك، ممثلة في وكالة المشروعات، جهودها في تحسين المشهد الحضري للمدينة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات أنسنة المدن خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.

وأوضح وكيل الأمين للمشروعات، المهندس عبدالمجيد السراح، أن هذه الجهود شملت زراعة 2.100.000 من الزهور الشتوية والصيفية، كما تم زراعة 14.500 شجرة ظل من أنواع مختلفة في الحدائق والمحاور الرئيسية للمدينة.

ونوه أن الأمانة حرصت على ري 3.000.000 متر مربع من المسطحات الخضراء، كما تم تهذيب 3.000.000 متر مربع من المسطحات الخضراء وتشذيب 9.870 نخلة.

مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي حرصًا من الأمانة على زيادة المسطحات الخضراء واتساع رقعتها، مما يسهم في أنسنة المدينة، واستدامة حدائقها الأمر الذي سينعكس على الرقي بجودة حياة المواطن والمقيم من سكان المدينة وزوارها.