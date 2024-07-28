انتعاش سوق الأسماك بحقل.. والناجل والهامور الأكثر طلبا

تشهد محال بيع الأسماك في محافظة حقل، التابعة لمنطقة تبوك انتعاشًا كبيرًا، منذ بداية موسم الصيف، لشراء مختلف أنواع الأسماك الطازجة التي يقبل عليها الأهالي وزائرو المحافظة.

وتختلف أنواع الأسماك المعروضة لدى الباعة، ومنها «الهامور، والشعور، والبياض، والبواصي، والناجل، والسيجان، والحريد»، إلى جانب الربيان والأستاكوزا والرخويات الأخرى، التي يتم صيدها معظم أيام العام.

ويزداد الطلب على أنواع نخبوية لدى عشاق البحريات كالناجل، والبواصي، والهامور، والشعور، والسيجان، فيما تتراوح الأسعار بين 30 و70 ريالاً للكيلو حسب النوع، إذ يبلغ سعر كيلو السيجان 30 ريالاً، والهامور 40 ريالاً، والشعور 40 ريالاً، والناجل 70 ريالاً.