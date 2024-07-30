شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تدريب الطلبة الموهوبين على مفاهيم ومهارات الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم فعاليات المعسكر السيبراني الصيفي للموهوبين 2024، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في قسم الموهوبين بإدارة تنمية القدرات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الموهوبين.

يهدف المعسكر إلى تزويد الطلاب والطالبات الموهوبين من مختلف مدارس جدة بالمفاهيم والمهارات اللازمة للحماية السيبرانية، وذلك ضمن برامج الرعاية التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم.



وأوضحت رئيسة قسم الموهوبين بتعليم جدة، الدكتورة حنان آل كباس، أن المعسكر يقام لأول مرة برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، ويشارك فيه أكثر من 60 طالباً وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية.



مجال الأمن السيبراني

يركز المعسكر على صقل مهارات الطلاب التقنية من خلال ورش عمل متنوعة وأنشطة عملية لبناء مشاريع ابتكارية وحلول تعزز الأمن السيبراني للمؤسسات والمجتمعات، بإشراف مدربين متخصصين في مجال التقنيات الحديثة والأمن السيبراني.

وأكد مدير إدارة تنمية القدرات، الدكتور محمد بن عطية الظاهري، على أهمية إقامة مثل هذه المعسكرات العلمية المتخصصة التي تواكب التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح أن المعسكر يهدف إلى تنمية ودعم الطلبة الموهوبين بمفاهيم الأمن السيبراني وتطبيقاته وممارسات الحماية الأساسية.



صد الهجمات الإلكترونية

أضاف الظاهري أن الموضوعات المقدمة في المعسكر تشمل مفاهيم الأمن السيبراني، الهاكر وطرق الاختراق، التصيد والهندسة الاجتماعية، علم النفس السيبراني، والتحليل الجنائي الرقمي.



وفي سياق متصل، أوضحت المشرفة على المعسكر والمعلمة بمركز الموهوبات، فاطمة الزبيدي، أن أحد أهم الموضوعات التي يتناولها المعسكر هو "علم النفس السيبراني"، إذ يتم دراسة السلوكيات الحديثة على الإنترنت والتعرف على سيكولوجية الأفراد في الفضاء السيبراني وتأثيراتها على الصحة والسلوك الإنساني.

وأشار مدرب الجلسات محمد بن ساطي، إلى أن المعسكر يُعد فرصة حقيقية لتنمية مهارات الطلبة الموهوبين في مجال الأمن السيبراني، وتدريبهم على آليات صد الهجمات الإلكترونية واكتشاف نقاط الضعف في الشبكات والأنظمة وإيجاد الحلول المناسبة لها.