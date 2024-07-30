شكرا لقرائتكم خبر عن 470 جولة رقابية على المرافق الغذائية بالمواقع السياحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - قامت أمانة الطائف بتنفيذ 470 جولة رقابية على المرافق والمنشآت الصحية والتجارية في أنحاء المدينة والضواحي المحيطة والمواقع السياحية بالتعاون مع شركاء الأمانة من الجهات لمختصة، وذلك ضمن خطتها الرقابية الموسمية لتوفير بيئة صحية سليمة وآمنة في جميع المنشآت التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك، والحرص على متابعة كافة المحال التي تقدم الأغذية من أجل الحفاظ على الصحة العامة.وكشفت الحملات الرقابية تجاوزات للاشتراطات الصحية بعدد من المرافق والعاملين بها، شملت مخالفات تتعلق بالحفاظ على سلامة الغذاء، وعدم وجود شهادات صحية أو انتهاء صلاحيتها، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وعدم لبس القفازات، وعدم ارتداء الزي للعمال، وعدم تغطية الرأس، إضافة إلى المخالفات التي تتعلق بالمنشأة، وعدم تجديد الرخصة، وتداول المواد الغذائية بشكل غير صحيح، ومخالفات التنظيف والطهي، وتدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، وعدم امتثال عدد من المرافق للتعليمات البلدية الخاصة بتنظيم الأنشطة والمهن.جولات تفتيشيةواصلت الأمانة جولاتها التفتيشية على المنشآت الصحية والتجارية في المواقع السياحية كالشفا والهدا والمراكز الجنوبية ومداخل ومخارج المدينة، لمنع أي تجاوزات من شأنها التأثير السلبي على صحة المواطن أو المقيم.وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.