شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتيح نقل الرواتب الشهرية عبر نظام فارس.. إليكم الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

خطوات نقل الراتب

الدخول إلى الخدمة الذاتية في نظام فارس.

اختيار قسم الرواتب.

النقر على خيار تعديل الحساب البنكي.

إضافة الحساب البنكي الجديد وإكمال البيانات اللازمة.

وأخيرًا إرفاق إخلاء طرف من البنك السابق مع آيبان البنك الجديد أو خطاب من البنك الجديد.

تعزيز وتحسين الخدمات

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن استمرار توفير خدمة نقل الرواتب الشهرية من بنك إلى آخر بسهولة ويسر، عبر نظام فارس. تأتي هذه الخدمة في إطار سعي الوزارة لتقديم حلول مبتكرة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين تجربة منسوبيها.ويمكن لمنسوبي الوزارة اتباع الخطوات التالية لنقل الراتب:وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية نقل الرواتب وتوفير الوقت والجهد على منسوبيها مشيرة إلى أهمية إرفاق المستندات المطلوبة لإتمام العملية بنجاحتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحسينات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها لتعزيز الكفاءة وتقديم أفضل الخدمات لمنسوبيها كما تأمل الوزارة أن تسهم هذه الخدمة في تحقيق رضا الموظفين وتحفيزهم على الاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة لتسهيل الإجراءات المالية والإدارية