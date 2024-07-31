شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل طلبة المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل لطلبة المستوى الثاني في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 29 محرم 1446 هـ.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق التميز في مراحل التعليم الأولى، وتساهم مرحلة رياض الأطفال في تكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته الأساسية من خلال بيئة تعليمية محفزة تُمكن الأطفال من اكتساب المهارات الاجتماعية والعقلية التي تؤهلهم للانتقال إلى المراحل التعليمية التالية بثقة وكفاءة. مميزات وأهداف استخدام نظام نور تهدف وزارة التعليم من خلال التسجيل من خلال استخدام نظام نور إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تبسيط إجراءات التسجيل وتوفير الوقت والجهد على الآباء والأمهات، حيث يتيح النظام تسجيل أبنائهم بسهولة ويسر ويقلل من الحاجة إلى التوجه إلى المدارس. كما يسهم النظام في توفير قاعدة بيانات مركزية تساعد في جمع وتخزين بيانات الطلاب بشكل آمن مما يسهل متابعة تطورهم الأكاديمي وإدارة شؤونهم التعليمية. بالإضافة إلى ذلك يضمن النظام توزيع الطلاب بشكل عادل على رياض الأطفال مما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال. خطوات التسجيل تتضمن خطوات التسجيل عبر نظام نور الدخول إلى النظام من خلال الموقع الرسمي باستخدام بيانات الدخول، ثم اختيار خدمة التسجيل في رياض الأطفال. بعد ذلك يتعين على الآباء إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل: اسم الطفل وتاريخ الميلاد والبيانات الصحية.

يتمكن الآباء من اختيار الروضة الأقرب لمحل السكن أو الأنسب لهم من حيث الجودة والخدمات المقدمة، وبعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها يتم إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار الرد من الجهات المعنية.

تؤكد وزارة التعليم على توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للآباء والأمهات خلال عملية التسجيل، حيث يمكنهم التواصل مع مراكز الدعم الفني في حال واجهتهم أي صعوبات أو استفسارات تتعلق بالنظام أو بإجراءات التسجيل.