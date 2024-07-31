شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": النوم والاستلقاء بالحرمين الشريفين يُعيق سهولة أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية جديدة تستهدف زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحت شعار "تجنب النوم والافتراش"، وتهدف الحملة إلى تعزيز سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين من خلال توجيههم لتجنب النوم والافتراش في الأماكن العامة داخل الحرمين الشريفين، مما يراعي حق المعتمرين والزوار في أداء المناسك بنظام وطمأنينة. تجنب الممارسات الخاطئة تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل حركة الزوار ومنع عرقلة الممرات والمناطق الحيوية داخل الحرمين.

وأوضحت الوزارة أن النوم والافتراش في المسارات والممرات وممرات الطوارئ يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة، منها تعريض الشخص للخطر وعرقلة حركة السير وتسبب الازدحام. الالتزام بإرشادات السلامة ودعت الوزارة جميع زوار الحرمين إلى الالتزام بالإرشادات المعلنة، والحفاظ على سلامتهم من خلال تجنب هذه الممارسات التي تعرقل حركة الزوار الآخرين. وأكدت الوزارة أن فرق التوعية موجودة في كافة أنحاء الحرمين لتقديم النصائح والإرشادات اللازمة للزوار.

وتؤكد الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الزوار لتحقيق بيئة آمنة ومريحة للجميع، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية أوسع تشمل توفير كافة الوسائل التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.