شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الأوليّة" تقدم خدماتها لما يقارب 800 ألف مستفيد في نصف عام بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مراكز الرعاية الصحية الأوليّة بتجمع مكة المكرمة الصحي خدماتها لعدد من المستفيدين بلغ 792,048 خلال النصف الأول من العام 2024.

وقد استفاد من خدمات عيادات طب الأسرة 448,516 شخصًا، مما يمثل زيادة بنسبة 4.11% مقارنة بالنصف السنوي السابق.



كما شهدت عيادات الأسنان تقديم خدماتها لـ 70,783 مستفيدًا، بزيادة قدرها 37.74%. أما مراكز الرعاية العاجلة، فقد قدمت خدماتها لـ 83,092 مستفيدًا، بزيادة بلغت 46.88%.



وفي مجال التطعيمات، قدمت المراكز اللقاحات لـ 388,817 مستفيدًا، محققة زيادة بنسبة 8.9%. كما تم تحليل 869,153 عينة في الخدمات المخبرية، مما يظهر زيادة بنسبة 100%.



وتجدر الإشارة إلى أن تجمع مكة المكرمة الصحي يحرص على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات أكبر عدد من المستفيدين، مما يعكس التزام الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأوليّة بتوفير رعاية صحية فعّالة ومتميزة.