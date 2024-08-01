شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد المهلة التصحيحية للمنشآت الترفيهية حتى نهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن تمديد المهلة التصحيحية لجميع المنشآت الترفيهية الواقعة ضمن اختصاصها، بما في ذلك "المدن الترفيهية" و"مراكز الترفيه"، حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

وتأتي الخطوة جزءًا من جهود الهيئة في التسهيل على المستثمرين في قطاع الترفيه ضمن دورها في رفع مستوى جودة الخدمات الترفيهية في المملكة، وضمان تقديم تجارب ترفيهية آمنة وممتعة للزوار، وتعزيز مكانة المملكة وجهةً ترفيهية رائدة. الهيئة العامة للترفيه وضمن الحملة الرقابية على الوجهات والمراكز الترفيهية، تم زيارة أكثر من 700 مركز ترفيهي ومدينة ترفيهية في أكثر من 52 مدينة ومحافظة.

كما بلغ عدد طلبات التراخيص للوجهات الترفيهية منذ بداية الحملة 492 طلبًا، فيما وصل عدد التراخيص النشطة إلى 530 ترخيصًا بإضافة 114 وجهة ترفيهية ضمن قائمة الوجهات الترفيهية منذ بداية الحملة.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت العاملة في القطاع الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها، والإسراع في تصحيح أوضاعهم النظامية من خلال تقديم طلبات الترخيص عبر منصة "بوابة الترفيه” الإلكترونية.

