شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشادات كبيرة.. السعودية تختتم فعالياتها في مهرجان جرش الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها المبهرة في مهرجان جرش الثقافي في دورته الثامنة والثلاثين، حيث تألقت وزارة الثقافة بثلاث هيئات مميزة: هيئة الموسيقى، هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث.



إشادة بالمشاركة السعودية



ولفتت المشاركة السعودية الأنظار وحظيت بإعجاب كبار المسؤولين الأردنيين الذين تجولوا في الجناح السعودي وشهدوا العروض الاستثنائية التي أضاءت مسرح المهرجان الرئيسي ومسرح الضوء والصوت ضمن مبادرة "طروق السعودية يلتقي العالم".



عروض سعودية تسحر الأردنيين

وخلال أيام المهرجان، قدمت الفرق السعودية عروضاً تأسر القلوب، تجمع بين جمال التراث وعراقة الثقافة، من خلال رقصات تقليدية وموسيقى فلكلورية ألهبت حماس الجمهور الأردني، وحققت تفاعلاً كبيراً يبرز الحضور الثقافي السعودي على الساحة العالمية.



حضور سعودي يثري المهرجان

واستمرت العروض السعودية في اجتذاب الجماهير على مدار أيام المهرجان، حيث تحولت ساحات جرش إلى مسرح مفتوح للإبداع السعودي الأصيل، مؤكدين من خلالها أن التراث والثقافة السعودية قادرة على التلاقي مع ثقافات العالم بروح من الفخر والانفتاح. وقد تميزت المبادرة السعودية "طروق السعودية يلتقي العالم" بجمعها بين الماضي والحاضر، مقدمة لوحة فنية تجسد التنوع الثقافي للمملكة، مما ترك أثراً لا يُنسى في نفوس الحاضرين.