تدريب الكوادر الوطنية بالقطاع السمكي

وأشار الفقيه إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي، وبرامج الأمن الحيوي، والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة مما يسهم فى زيادة دخول الأسر الريفية، وبالتالى يسهم فى زيادة معدلات الادخار والاستثمار وبالتالى معدلات التنمية.
وأضاف من تلك الدورات التدريبية: «مبادئ و ممارسات الاستزراع السمكي، والأساسيات الفنية في الاستزراع السمكي، والإدارة الفعالة في مشاريع الاستزراع السمكي، وصنع القرار الاستراتيجي في القطاع الزراعي، والتنفيذ الاستراتيجي الزراعي، وتنمية وتطوير الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، مبادئ وممارسات التسويق الزراعي، وجذب العملاء في القطاع الزراعي، وتطبيقات الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع السمكي، وأمراض الأسماك والربيان وطرق الفحص والتشخيص، وأساسيات تحليل المتبقيات والمبيدات في الأحياء المائية، وأساسيات البحث العلمي وأثره في تطوير صناعة الاستزراع السمكي».
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