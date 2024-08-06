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بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة. تشمل العاصمة المقدسة.
يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

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ويبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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