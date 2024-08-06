شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "التعليم" تطلق خطة لتعزيز الانضباط المدرسي ورصد يومي لغياب وتأخر الطلاب "الطيران المدني" تفرض غرامات بـ 4.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2024

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة. تشمل العاصمة المقدسة.يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.ويبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.