شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد ترصد “الإعصار القمعى” بجنوب مكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المملكة حالة من الأحوال الجوية غير المستقرة، وضرب جنوب الليث في منطقة مكة، إعصار قمعى متوسط السرعة، نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية.

ونشر المغردون عبر منصة إكس، فيديوهات تكشف مدى قوة الإعصار، والأمطار المصاحبة له، وظهر الإعصار بشكل غريب ونادر على المعتاد في المملكة، وهو ما أثار حالة من الخوف بين المواطنين.

وهناك رصد لمستوى الطقس في المنطقة بحسب وسائل إعلام ودرجات الخطورة.

وكان الدفاع المدني، قد حذر من استمرار التقلبات الجوية على معظم مدن ومحافظات منطقة مكة، بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من يوم الثلاثاء.