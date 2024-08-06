شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتقلد وسام القائد من البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.
وقدم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.
حضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
وقدم رئيس البرلمان العربي وسام القائد لسمو ولي العهد تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.
حضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.