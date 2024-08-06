شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على محافظة المهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظة المهد.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء. المركز الوطني للأرصاد ويتوقع المركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.