السعودية | “المساحة الجيولوجية” تطلق الجدول الزمني لتحديث حزم البيانات الجيولوجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الجدول الزمني لتحديث حزم البيانات الجيولوجية؛ وذلك ضمن مبادرة المسح الجيولوجي العام على بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.

وتتضمن هذه الحزم بيانات جيولوجية حيوية كالمسح الجيوكيميائي السطحي، والمسح الجيوفيزيائي الجوي للبرنامج العام للمسح الجيولوجي، والمسح الضوئي لعينات الحفر اللبي، والتقارير الفنية بصيغة رقمية، وكذلك مواقع التمعدن المسجلة حديثاً بقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل؛ أن إطلاق الجدول الزمني لحزم البيانات في الـ 11 من يناير من كل عام، يأتي تزامناً مع انعقاد مؤتمر مستقبل المعادن السنوي، فيما سيكون الإطلاق خلال الربع الثاني متزامناً مع يوم الأرض في 22 أبريل، أما الربع الثالث فسيكون في 23 يوليو، وأخيرًا، خلال الربع الرابع سيكون في 25 أكتوبر متزامنًا مع تاريخ تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وستكون جميعها في نفس الموعد لرفع التحديثات الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وبين أن هذه المبادرة تأتي لتؤكد على دور الهيئة في تحقيق قيمة مضافة عالية لقطاع التعدين، من خلال توفير بيانات مسح جيولوجية موثوقة متنوعة عالية الجودة، ودعم عمليات الاستكشاف عن الثروات المعدنية وكذلك تعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة؛ مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة.

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