شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف السبب الرئيسي لغزارة الأمطار على جازان وعسير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أسباب غزارة الأمطار على مناطق جازان وعسير وأبها وبعض مرتفعات الحجاز .

وقال الزعاق خلال فقرته على قناة «العربية» : ” إن التباين الحار في درجات الحرارة وكذلك القيم الضغطية بين المناطق الساحلية والمرتفعات يجعل الأمطار الغزيرة حاضرة على بعض مناطق المملكة” .

وأشار إلى كلما زاد الفارق بين القيم الضغطية ذات حدة حركة الرياح ، إذ هذه الرطوبة إلى ضباب على بعض المناطق ، وأمطار غزيرة على مناطق أخرى مثل المناطق الساحلية في اليمن وجنوب المملكة .

ونلاحظ أن معدل الرطوبة في الوقت الحالي أقل من المعتاد ، وكلما اقتربنا من موسم سهيل زادت شدة الأمطار الصيفية .