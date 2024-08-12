شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": من اليوم وحتى الخميس.. ارتفاع الحرارة إلى 50 مئوية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة الشرقية في المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، إذ تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد تبلغ 50 درجة مئوية. وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المستمرة لتنبيه المواطنين والمقيمين إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والتأثيرات التي قد تترتب على الصحة العامة والبنية التحتية . المناطق المتأثرة تشمل المناطق الأكثر تضررًا بالموجة الحارة كلًا من الدمام، الظهران، الأحساء، وحفر الباطن. وقد حث المركز الوطني للأرصاد السكان في هذه المناطق على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة هذه الظروف المناخية القاسية، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه للوقاية من الجفاف . هطول الأمطار على المرتفعات وفي مقابل هذه الموجة الحارة، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء في تلك المناطق.

يُذكّر المركز الوطني للأرصاد دعا الجميع بضرورة متابعة التحديثات المستمرة حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان السلامة العامة.

