شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف طالبة في ختام فعاليات "المخيم الصيفي" بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط مشاركة أكثر من 7 آلاف طالبة، اختتمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعاليات "المخيم الصيفي 2024".

وشملت فعاليات الحفل جلسة نقاش بين عميدة شؤون الطالبات، والطالبات المشاركات، طُرح خلالها أهم القضايا الطلابية. تعزيز العملية التعليمية كما طرحت المقترحات الطلابية لتعزيز العملية التعليمية، والخدمات التي تقدمها الجامعة، إضافة إلى تكريم القائمات، والطالبات المشاركات في المخيم الصيفي.

وأكدت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة دنيا بنت عبدالعزيز الفراج، حرص العمادة على التواصل مع الطالبات خلال الإجازة الصيفية، من خلال حزمة من البرامج، والأنشطة، والفعاليات التي أُعدت ضمن برنامج المخيم الصيفي في الجامعة.

وأشادت بدور المخيم المحوري في تقديم المتعة، والفائدة، وربط الطالبات مع الشركاء، إضافة إلى تعزيز وتنمية مهارات الطالبات المختلفة، من خلال الورش التعليمية، والدورات التدريبية التي قُدمت في المخيم. فعاليات "المخيم الصيفي 2024" ويأتي المخيم ضمن جهود عمادة شؤون الطالبات للإسهام في دعم توجهات الخطة الاستراتيجية، لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025.

هذا بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغ الطالبات، بما يعود عليهنّ بالنفع والفائدة، وتعزيز الأنشطة غير المنهجية، وصولًا إلى توفير بيئة جامعية معزِّزة للصحة والرفاه.