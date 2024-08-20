شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.

وشملت مدينة جيزان، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، وبيش، وأحد المسارحة، والحرث, والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والطوال، وهروب، والرّيث، والدرب، وفرسان والعديد من المراكز والقرى التابعة لها. المركز الوطني للأرصاد وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.