مصادرة 120 طن خضراوات وفواكه بجدة

صادرت أمانة محافظة جدة خلال شهر يوليو الماضي عبر حملات مكثفة على الباعة الجائلين بنطاق 11 بلدية فرعية 120 طنًا من الخضراوات والفواكه. كما أتلفت 209 عربات و101 بسطة غير نظامية، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، ومكافحة البيع العشوائي.

وأوضحت الأمانة أنه جرى توزيع الخضراوات والفواكه الصالحة على الجمعيات الخيرية، بينما أودعت المواد الأخرى المصادرة، بما في ذلك الأقمشة والشواحن، في مستودعات الأمانة لمزيد من الإجراءات. كما تم حجز 22 مركبة تابعة للباعة المخالفين، التي كانت تُستخدم في تمويل أنشطتهم المخالفة.

وأكدت أمانة جدة أنها ستواصل متابعة مواقع الباعة الجائلين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيق الأنظمة وحماية الصحة العامة، مع تعزيز جهودها لتحسين المشهد الحضري في المدينة.