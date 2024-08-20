مصادرة 120 طن خضراوات وفواكه بجدة

وأوضحت الأمانة أنه جرى توزيع الخضراوات والفواكه الصالحة على الجمعيات الخيرية، بينما أودعت المواد الأخرى المصادرة، بما في ذلك الأقمشة والشواحن، في مستودعات الأمانة لمزيد من الإجراءات. كما تم حجز 22 مركبة تابعة للباعة المخالفين، التي كانت تُستخدم في تمويل أنشطتهم المخالفة.
وأكدت أمانة جدة أنها ستواصل متابعة مواقع الباعة الجائلين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيق الأنظمة وحماية الصحة العامة، مع تعزيز جهودها لتحسين المشهد الحضري في المدينة.
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