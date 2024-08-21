شكرا لقرائتكم خبر عن المزاد الدولي.. السفير الأمريكي يزور مزارع إنتاج الصقور الرائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني اليوم الثلاثاء، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض).

وتجول السفير الأمريكي خلال زيارته بين مزارع إنتاج الصقور الرائدة، التي تعرض سلالات متنوعة من الصقور، واستمع إلى شرح عن طرق الإنتاج التي يتبعها أصحاب المزارع للوصول إلى صقور متميزة.

كما التقطت صور تذكارية للسفير مع الصقور، وتعرف في أثناء جولته إلى جناح "صقار المستقبل"، واستمع إلى شرح عن الموروث الثقافي السعودي، وكيف توارثت هذه الهواية عبر الزمن.

المزايدة على الصقور

وشهد السفير المزاد الذي أقيم بمنصته في ليلته التاسعة، وتعرف إلى طريقة المزايدة على الصقور، إذ عُرض على المنصة صقران من نوع جير سوبر وايت، والآخر ألترا وايت، والمنتجة من مزرعة أمريكية.



والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور فعالياته في 24 أغسطس الحالي، وجمع نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدث هو الأكبر من نوعه عالميًا، والذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويًا، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق.