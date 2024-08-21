شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة.وتشمل (جدة - بحرة) من يوم الأربعاء إلى الخميس الموافق 21 إلى 22 /8 /2024، وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.