شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تنظم "ملتقى المستجدين" لتعريف الطلبة بالأنظمة واللوائح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة أم القرى، برعاية رئيسها أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، "ملتقى المستجدين" لعام 1446هـ - 2024م، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

الملتقى، الذي أقيم في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية، وقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية، وقاعة الجوهرة بمقر الطالبات في الزاهر، شهد مشاركة واسعة من الطلبة الجدد وتم نقله لكافة كليات المحافظات . التعريف بأنظمة الجامعة وتضمن الملتقى تعريف الطلبة المستجدين بأنظمة ولوائح الجامعة من خلال عرض مرئي للخدمات المتاحة في الجامعة، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "يوم خالد"، الذي استعرض قصة نجاح ملهمة. كما شمل الملتقى كلمات لعدد من مسؤولي الجامعة. حيث قدم د. خالد بن ثامر الثقفي، عميد القبول والتسجيل، كلمة تناول فيها لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية بشكل تفصيلي، موضحًا للطلبة الجدد أهمية الالتزام باللوائح لضمان نجاحهم الأكاديمي .



بدوره، شرح د. حسن بن أحمد الحسني، من عمادة شؤون الطلاب، لائحة السلوك والانضباط والحقوق الطلابية، مسلطًا الضوء على الواجبات التي يجب على الطلاب الالتزام بها لضمان بيئة تعليمية مثالية. كما تناول المشرف على وحدة التوعية الفكرية، أ.د. صالح عبدالله الفريح، في كلمته أهمية الوحدة في تعزيز الوعي الفكري لدى الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى دورها في تحصينهم ضد الأفكار المتطرفة والمخالفة لقيم المجتمع .

ورحب رئيس الجامعة، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، بالطلبة الجدد في كلمته، مهنئًا إياهم على قبولهم في الجامعة، ودعاهم إلى الجد والاجتهاد في مسيرتهم الأكاديمية، والاستفادة القصوى من الإمكانات العلمية والبحثية التي توفرها الجامعة. وأكد على أن الملتقى يمثل فرصة هامة للطلاب الجدد للتعرف على أنظمة ولوائح الجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الكليات والأقسام العلمية والخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية المتاحة . توفير كل الخدمات للطالبات من جانبها، أوضحت وكيلة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية، أ.د. وردة بنت عبد الله الأسمري، خلال اللقاء التعريفي للطالبات المستجدات بمقر الزاهر، أن الجامعة تفتح أبوابها للطالبات وتوفر لهن كل السبل التي تخدم تقدمهن العلمي وتساعدهن على تحقيق التفوق في شتى التخصصات. وحثت الطالبات المستجدات على الاجتهاد في طلب العلم، والسعي إلى تحقيق أعلى الدرجات، والتميز والنجاح في رحاب جامعة أم القرى .

وفي ختام الملتقى، قام رئيس الجامعة برفقة وكلاء الجامعة والعمداء بجولة في المعرض المصاحب للملتقى، الذي حمل عنوان "تميز وريادة"، حيث استعرض أجنحة العمادات والمراكز وقطاعات الجامعة المختلفة. وقد هدف المعرض إلى تعريف الطلاب بالأنظمة والإجراءات والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة على مدار العام الدراسي، مشددًا على أهمية هذه الأنشطة في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات .