شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ناعيا إيهاب جلال: كان بياخد المكافآت ويوزعها على المحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

ودع أحمد ياسر لاعب المصري السابق، إيهاب جلال المدير الفني السابق للمصري والإسماعيلي، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وودع إيهاب جلال عالمنا أمس الأربعاء، على أثر الوعكة الصحية التي كان تعرض لها مؤخراً، قبل أن يُشيع جثمانه اليوم إلى مثواه الأخير.

وكتب أحمد ياسر: كابتن ايهاب جلال و احنا في المصري قدام عيني كان بياخد مكافات الماتشات و يوزعها عالمحتاجين اللي واقفين قدام باب النادي غير اللي كان بيوصل الناس في بيوتها من غير ما تيجي .. كان يسأل على الحالات اللي محتاجه و يبعتلها و يفك كربها … كان يروح دار المسنين و يروح دار الأيتام من نفسو و من غير تصوير ولا اي حاجه …. عمره ما غلط في لاعيب او اهانو … بيعامل الناس كلها باحترام و أخلاق إنسان بمعني الكلمه … عمره ماتجاوز في حق حد رغم الظلم اللي وقع عليه.

واختتم: ربنا يجعله في ميزان حسناتك و يجعل قبرك روضه من رياض الجنه كنت ملاك عالأرض يا كابتن ايهاب ربنا يرحمك يا حبيبي .