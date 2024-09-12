شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعزي شوقي غريب مدرب الفريق السابق فى وفاة حفيده والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا رسمياً، موجهاً العزاء من خلاله إلى شوقي غريب، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي وفريق المقاولون، في وفاة حفيده.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

يتقدم نادي المقاولون العرب بخالص العزاء للكابتن شوقي غريب المدير الفني الأسبق للمقاولون العرب ومنتخب مصر لوفاة حفيده الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يربط على قلب والديه، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وكان شوقي غريب قد تولى تدريب المقاولون العرب حتى بداية الموسم الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق لغياب التوفيق في نتائج مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، تلقى نادى المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الرباعي، أحمد خالد، يوسف صابر، أدهم أحمد، وعمر ثروت، لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025.