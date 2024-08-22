شكرا لقرائتكم خبر عن "3 مؤسسات صحية خاصة" الحد الأقصى لعمل الاستشاريين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

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فرص استثمارية

مشاركة القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - كشف الدكتور سليمان الحمد، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في وزارة الصحة، عن أبرز التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تشمل السماح للطبيب الاستشاري أو الطبيب النائب أول السعودي بالعمل في 3 مؤسسات صحية بدلاً من اثنتين، والترخيص للمجمع الطبي المتخصص بطبيبين فقط بدلاً من 3 أطباء.وأشار إلى تسهيلات أخرى للاستثمار في المدن غير الرئيسية، حيث أصبح الاكتفاء بطبيب نائب كافياً لترخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، وإلغاء شرط توفير مشرف طبيب سعودي للمجمعات الطبية، والاكتفاء بطبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر لترخيص المختبرات، والسماح بترخيص الصيدلية بدون توافر صيدلي سعودي مشارك في الملكية.في خطوة لزيادة الفرص الاستثمارية، أضافت الوزارة 8 مراكز وأنشطة جديدة إلى اللائحة التنفيذية، وهي: مراكز مساحات العمل الصحية المشتركة، مراكز تجميع العينات المخبرية، مراكز التثقيف والاستشارات الصحية، ونشاط فحص أهلية حمل السلاح، ومراكز التشخيص، ومراكز العين الصناعية، ومراكز المحاليل الوريدية، ونشاط الفعاليات والتجمعات.واستضافت غرفة الأحساء اللقاء التعريفي باستراتيجية وزارة الصحة في الاستثمار والالتزام، الذي نظّمه فرع وزارة الصحة بمحافظة الأحساء بالتعاون مع الغرفة، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي د. إبراهيم العمر، بحضور محمد العفالق نائب رئيس الغرفة وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصحي بالأحساء.جاء اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة بوكالاتها المعنية وفرع الوزارة بالمحافظة لتنمية الاستثمار الصحي؛ وبحث تحدياته؛ بهدف رفع نسب مشاركة القطاع الخاص بالقطاع الصحي، والاستماع إلى آراء وتطلعات المستثمرين واقتراحاتهم لتحفيز مسار الاستثمار الصحي.وشهد اللقاء كلمةً ترحيبية لمدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الأحساء د. إبراهيم الحجي، ثم كلمة وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ثم عروض تقديمية للإدارة العامة لتشجيع الاستثمار، والإدارة العامة للتراخيص، والإدارة العامة للالتزام، والإدارة العامة لمتابعة وتطوير لجان الالتزام بالوزارة.فيما قدّم مساعد الأمين العام لغرفة الأحساء لخدمات العملاء أحمد المنصور عرضًا حول الرعاية الصحية في الأحساء ”الواقع والمستقبل: التحديات والفرص“.وشهدت خاتمة اللقاء تقديم عدد من الأسئلة والاقتراحات والمداخلات المتنوعة لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز آفاق الشراكات الاستثمارية في القطاع الصحي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الأحساء.