شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 7 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ 7 مواطنين وتم تقديم المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر .

كما أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار و الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة .