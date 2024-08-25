السعودية | مجلس إدارة مجموعة stc يوصي برفع التوزيعات للأرباح السنوية من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس إدارة مجموعة stc يوصي برفع التوزيعات للأرباح السنوية من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أوصى مجلس إدارة مجموعة stc بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال وذلك للسنوات الثلاث القادمة، لترتفع من 8 مليارات ريال، إلى 11 مليار ريال.
وسيتم عرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وجاءت هذه التوصية بناءً على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه إستراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.
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