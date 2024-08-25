السعودية | مجلس إدارة مجموعة stc يوصي برفع التوزيعات للأرباح السنوية من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوصى مجلس إدارة مجموعة stc بزيادة التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 37.5% من 1.6 ريال إلى 2.2 ريال وذلك للسنوات الثلاث القادمة، لترتفع من 8 مليارات ريال، إلى 11 مليار ريال.

وسيتم عرض سياسة توزيع الأرباح على الجمعية العامة لـ stc في اجتماعها القادم الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. ‏

وجاءت هذه التوصية بناءً على المركز المالي المتين للمجموعة والأداء التشغيلي المميز الذي تدعمه إستراتيجية المجموعة والهادفة إلى الاستمرار في التوسع والنمو.

الوسوم STC

نسخ الرابط تم نسخ الرابط