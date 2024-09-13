شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم الجمعة، الرتوش النهائية على خطة عبور الشرطة الكينى، في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يرغب البرتغالى في انطلاقة قوية للفريق بالبطولة.

يترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر الجاري، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية



يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر غداً السبت بالعاصمة الكينية نيروبي على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

مباراة الزمالك والشرطة الكينى على أبو ظبى الرياضية

وأعلنت قناة أبوظبى الرياضية عن نقل مباراتى الشرطة ضد الزمالك فى الثالثة عصر غداً السبت عبر قنواتها لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت المباراة سيتم نقلها على قنوات أبوظبى المفتوحة أو المشفرة.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية



وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.