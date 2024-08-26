السعودية | المملكة تُعين وتداوي المحتاجين بـ 5 دول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريعه ومبادراته الإنسانية لإغاثة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، والتي شملت توزيع سلال غذائية وخدمات صحية.

ووزّع المركز 700 سلة غذائية، استفاد منها 4200 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة إنجامينا في تشاد، و995 سلة غذائية استفاد منها 5721 فرداً من متضرري السيول والأمطار في محلية القولد بالولاية الشمالية في السودان.

كما ساهم من خلال مشروع مخبز الأمل الخيري بمحافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، في توزيع 25 ألف ربطة خبز يومياً استفاد منها 6225 فرداً بواقع 12500 أسرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف.

وسلّم 15 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية، بهدف تقديم خدماتها الصحية للمواطنين العراقيين والنازحين واللاجئين على أراضيها.

وقدمت عيادات “سلمان للإغاثة” في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خدماتها الطبية لـ 2301 حالة مرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 338 مريضًا، وعيادة الباطنية 134 مريضًا، وعيادة الأطفال 254 طفلاً، وقسم الطوارئ 272 مريضًا، وراجع 138 مريضًا عيادة الأسنان.