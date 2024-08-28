شكرا لقرائتكم خبر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تكرم الفائزين بجوائزها الاجتماعية ... وتطلق نسختها الثانية عشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفل جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في الرابع من شهر سبتمبر القادم بانطلاق دورتها الثانية عشرة تحت عنوان (الاستثمار الاجتماعي .. تعاظم أثر) وذلك برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس أحمد الراجحي، وحضور نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء بالجائزة سمو الأمير سعود بن فهد آل سعود والمهتمين بالعمل الاجتماعي وذلك في فندق المملكة.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية، ويشتمل البرنامج الخاص بهذه المناسبة على كلمة راعي الحفل سمو الأمير سعود بن فهد آل سعود نائب رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء، يعقبها فيلم تعريفي بالجوائز الاجتماعية، ثم كلمة الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، وبعدها يتم تدشين انطلاق الدورة الثانية عشرة للجائزة، كما سيشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين الجائزة ووزارة التعليم.

وقال الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث: إن الجائزة درجت سنويا على الاحتفال بالمبدعين وتكريمهم، وأن العمل الاجتماعي أصبح ركيزة أساسية في التنمية البشرية، مؤكدا على أن برامج الجائزة و مبادراتها تتوافق مع أهداف وغايات رؤية٢٠٣٠ والرامية لجودة حياة .

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بجانب جائزتها السنوية الكبرى خصصت خمس جوائز اجتماعية نوعية يشارك فيها المبدعين من جميع أنحاء المملكة تحت مظلة الجوائز الاجتماعية وتشمل الجوائز: أم الجود، وتنسيق، والمواطنة المسؤولة، وتحفيز، وصيتاثون) وتستهدف هذه الجوائز والمبادرات الموهوبين والمبدعين من جميع مناطق المملكة.