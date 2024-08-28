شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية الدفاعية السعودية-الماليزية تبحث التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التعاون

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة العسكرية الدفاعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - الماليزي في كوالالمبور، اليوم، اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي، ونائب الأمين العام للسياسات بوزارة الدفاع الماليزية محمد ياني بن داوود.وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع الماليزية، استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي والعسكري، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.إلى ذلك، التقى وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، الأمين العام بوزارة الدفاع الماليزية داتوك سيري هشام بن إسحاق،و بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما في المجالات الدفاعية العسكرية.من جهة أخرى، زار وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي، الملحقية العسكرية السعودية في كوالالمبور وبروناي، وأطّلع على مهامها وأدوارها، وأعمالها القائمة بما يعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم المصالح المشتركة للبلدين.