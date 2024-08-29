شكرا لقرائتكم خبر عن متوجًا بـ3 ميداليات.. المنتخب السعودي للفلك يعود إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد المنتخب السعودي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية إلى أرض الوطن اليوم الخميس، بعد مشاركة ناجحة توج خلالها بـ3 ميداليات برونزية في أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، من 17 إلى 27 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 250 طالبًا وطالبة من 53 دولة.

ومثّل المملكة في أولى مشاركاتها بهذه الأولمبياد الدولية، الطالبة جود باسم حمدان اللحياني بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالب حسين حسن بن محمد آل مبارك بالصف الأولى الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فجر حسن بن علي العبيدان بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الأحساء، وحصل كل منهم على ميدالية برونزية.

إنجاز تاريخي

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة التدريب والتأهيل التي قضاها الطلبة السعوديون في المعسكرات التدريبية المقامة بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم.



ويُعد أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي، مسابقة دولية سنوية لطلبة المدارس الثانوية، ونُظمت لأول مرة في عام 2006 في تايلند.وكانت المملكة شاركت العام الماضي بفريق مراقبين، استعدادًا لخوضها مسابقات هذا العام، والتي انتهت بحصولها على 3 ميداليات برونزية.