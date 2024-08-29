أكثر من 840 ألف مستفيد بحملة "تجمع مكة الصحي" للعودة إلى المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السعودية : المملكة أصبحت وجهة دولية للترفيه.. والقطاع تحول من موسمي إلى مستدام والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية