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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السعودية: المملكة أصبحت وجهة دولية للترفيه.. والقطاع تحول من موسمي إلى مستدام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف السعودية الوليد بن خالد البلطان، أن قطاع الترفيه بالمملكة تحول بفضل رؤية المملكة 2030 ودعم من قطاع موسمي إلى قطاع مستدام، محدثًا أثرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا بصورة مباشرة وغير مباشرة على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
ورفع البلطان، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ولمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على ما يجده القطاع من دعم وتمكين أسهم في تطوره ونمو حجم استثماراته.
ونوه البلطان بالانعكاس الإيجابي للحراك الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة على توفير فرص العمل وزيادة عدد شركات الترفيه السعودية وعوائد الاستثمار بالقطاع، فضلًا عن دخول مستثمرين جدد واستمرار واستدامة الاستثمار بالقطاع عادًّا ذلك الأثر الحقيقي لمواسم الترفيه السعودية.
ورفع البلطان، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ولمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على ما يجده القطاع من دعم وتمكين أسهم في تطوره ونمو حجم استثماراته.
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وجهة دولية للترفيهوبيّن أن تلك الجهود جعلت من المملكة وجهة دولية للترفيه، وباتت الشركات العالمية تتسابق لدخول السوق السعودي والمشاركة في موسم الرياض والمواسم السعودية الأخرى.
ونوه البلطان بالانعكاس الإيجابي للحراك الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة على توفير فرص العمل وزيادة عدد شركات الترفيه السعودية وعوائد الاستثمار بالقطاع، فضلًا عن دخول مستثمرين جدد واستمرار واستدامة الاستثمار بالقطاع عادًّا ذلك الأثر الحقيقي لمواسم الترفيه السعودية.