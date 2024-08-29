شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 241 متدربًا من الدورات التأسيسية والتأهيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، احتفت قوات أمن المنشآت بتخريج 131 خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال ديوان وزارة الداخلية.

و40 خريجًا من الدورة التأهيلية لأعمال قوات أمن المنشآت، و70 فردًا من دورة الفرد الأساسي الـ7، وذلك بحضور قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض. تهيئة رجال الأمن وعبّر قائد قوات أمن المنشآت عن شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، نظير ما تحظى به قوات أمن المنشآت من دعم غير محدود في مختلف المجالات.

وأعرب اللواء العتيبي عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للمحافظة على أمن الوطن.

