شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: الملائكة أعظم جنود الله في الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، على تقوى الله، وقال: "سارعوا إلى ما يحبه ويرضاه، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله". الإيمان بوجود الملائكة وأكد فضيلة الشيخ أن أصول العقيدة، الإيمان بوجود الملائكة وصفاتهم العظيمة. فقد أقسم الله بهم وهم عباد مكرمون قربهم الله إليه. لا يعصون الله أبدًا ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون ليلًا ونهارًا، ومن خشية الله مشفقون.

وأشار إلى أن أعظمهم مكانة وقدرًا، الروح الأمين جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي على خلقته وله 600 جناح، ووصفه الله بقوله "ذي قوة عند ذي العرش متين". أدوار الملائكة وأضاف أن الله خلق الملائكة وأوكل إليهم أعمالًا محددة، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالنبات، ومنهم من يشيع من يعود مريضًا، وملائكة يحثون العبد على الصلاة والعبادة، وملائكة يدعون لأصحاب الصف الأول بالمساجد. ومنهم من يسيرون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوهم جلسوا معهم.

ومن يصلي على النبي تصلي عليه الملائكة، وتخبر الرسول أن فلانًا صلى عليك.

الملائكة من أعظم جنود الله، ملائكة الرحمة والعذاب، وملائكة تحيط الناس يوم الحشر. وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله.

وختم بأن من الملائكة من شرفهم الله بحمل عرشه، ويسبحون بحمد الله ويستغفرون لعباده