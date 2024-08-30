شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل نصف مليون ريال.. عقوبة تداول الغذاء المسمم أو المغشوش والان نبدء بالتفاصيل

غرامات مالية

تداول الأغذية الملوثة

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بهدف تعديل المخالفات والغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.وتصل أقصى غرامة في مخالفات مصانع الأغذية إلى 500 ألف ريال للمنشأت الكبيرة و400 ألف للمتوسطة و300 ألف للصغيرة في حال تداول غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة.ويعاقب المخالفون في حال ممارسة النشاط بعد قرار المنع أو إلغاء أو تعليق الترخيص من قبل الهيئة، أو ممارسة النشاط بعد الإغلاق أو إيقاف خطوط الإنتاج أو قيام المنشاة باستخدام عبوات غذائية محظورة، أو تنظيف أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين وجود اشتباه بحالة تسمم، أو تداول غذاء معشوش أو ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي بغرامة تبلغ 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة و80 ألفًا للمتوسطة و60 ألفًا للصغيرة.وتوقع غرامة قدرها 50 ألف ريال للمنشآت الكبيرة و40 ألفًا للمتوسطة و30 الفًا للصغيرة في حال المتصرف في الغذاء الذي الموت المليئة بحجزه أو سحبه أو استرجاعه أو اتلاقه أو فسحمه بتعهد عدم التصرف دون موافقة الهيئة.ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها 30 ألف ريال للمنشآت الكبيرة في حال ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية، و24 ألفًا للمتوسطة، و18 ألفًا للصغيرة.وتسري غرامات للمنشآت الكبيرة 5 آلاف ريال، والمتوسطة 4 آلاف، والصغيرة 3 آلاف ريال، في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، أو تداول منتج غذائي غير مسجل لدى الهيئة، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالعبوات الغذائية المنشورة على موقع الهيئة، عدم أو ترکىب جهاز قياس درجات الحرارة أو عدم مراقبتها في مستودعات المصانع ومناطق الإنتاج وتقديم ما يثبت ذلك.أو وجود الآفات أو الحشرات أو الحيوانات أو أجزائها أو فضلاتها داخل المنشأة، أو وجود غرف تفتيش صرف صحي داخل منطقة الإنتاج، أو فتحات الصرف الصحي في منطقة الإنتاج غير مطابقة للوائح والاشتراطات الفنية، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة تتبع الغذاء لمدة لا تقل.ويغرم المخالفون 2500 ريال بحد أدنى، وبحد أقصى 5000 ريال في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو عدم القيام بإجراء اختبارات دورية للغذاء، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالترخيص أو التسجيل المنشورة على موقع الهيئة، وعدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتحليل المخبري أو بنقل العينة المنشورة على موقع البيئة، أو تصدير الغذاء قبل الحصول على شهادة صلاحية تصدير، عدم وجود أو عدم اكتمال دليل تتبع الغذاء، أو عدم إعلان المنشأة عن عملية السحب وفق ما تحدده الهيئة.وتسري نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال الاحتفاظ بالرجيع سواء منتهي الصلاحية أو التالف في مكان غير معزول أو الاحتفاظ به دون وضع ما يثبت ذلك، أو وضع إحدى علامات الجودة أو شعارات معينة بدون الحصول عليها أو يكون وضعها مخالفاً للأنظمة أو اللوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن الهيئة أو لم تعد سارية، أو الإعلان دون الحصول على ترخيص» موافقة الهيئة، أو التعديل على الإعلان دون الحصول على الترخيص» موافقة البيئة، أو استخدام اسم أو شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلان، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بإجراءات السحب والاسترجاع المنشورة على موقع الهيئة.وتطبق غرامة لا تقل عن 1500 ريال ولا تزيد عن 3 آلاف، في حال عدم إبلاغ الهيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط أو الاحتفاظ بالمواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للتحليل في مكان غير معزول أو الاحتفاظ بها دون وضع ما يثبت ذلك، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالاستيراد أو الفسح المنشورة على موقع الهيئة، أو بتداول الغذاء المنشورة.ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال استخدام رافعات شوكية غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة، أو مخالفة اشتراطات النظافة العامة في المنشأة أو في المعدات المستخدمة، أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالعاملين المنشورة على موقع الهيئة، أو بتدريب متداولي الغذاء في مجال سلامة الغذاء المنشورة، أو بطرق مكافحة الآفات أو الحشرات أو الطيور أو الحيوانات أو التعاميم المتعلقة بمصانع الأغذية.أما في حال عدم تحديث بيانات المنتج الغذائي المسجل في حال التغيير أو التدخين أو استخدام منتجات التبغ الأخرى داخل المنشاة أو في البيئة المحيطة يعاقب المخالفون بغرامة 1000 ريال للمنشآت الكبيرة و800 ريال للمتوسطة و600 للصغيرة.وفي حال تداول غذاء صادر بحقه منع تداول تكون الغرامة بحد أدني 36 ألف ريال وبحد أقصى 60 ألف ريال، أما استخدام مياه أو ثلج غير صالح للاستهلاك الآدمي في تصنيع أو نقل أو تخزين الغذاء، فتكون الغرامة لا تقل على لا تزيد عن 30 ألف ولا تقل عن 18 ألف ريال.ويعاقب المخالفون في حال تداول غذاء ملوث أو فاسد أو مجهول المصدر، بغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تزيد على 25 ألف ريال.وتطبق غرامة لا تقل عن 16 ألف ريال ولا تزيد على 25 ألفًا في حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ الهيئة فور علمها أو شكرا أن الغذاء غير مطابق للأنظمة أو اللوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن البيئة.وفي حال تداول غذاء منتهي الصلاحية أو التعديل على تاريخ صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من البيئة، أو الإعلان عن غذاء بأساليب أو ادعاءات أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو جامعة للمستهلك، أو تداول غذاء بأساليب أو ادعاءات أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادمة للمستهلك، أو غذاء مخالف للوائح أو التعاميم أو الاشتراطات الصادرة عن البيئة، أو تداول الغناء مع مبيدات أو مواد التنظيف أو وما في حكمها، تكون الغرامة 12 ألف ريال بحد أدنى، و20 ألف ريال بحد أقصى.وتوقع غرامة لا تقل عن 6 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف على المخالفين في حال تداول غذاء تم إعادة تعبئته في عبوات لا تعود للمنشأة.