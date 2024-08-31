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شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" وولي عهد مملكة تونغا يستعرضان العلاقات وسبل تطويرها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ولي عهد مملكة تونغا توبوتو ألوكالالا.
جاء ذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.
فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.
وأقام ولي عهد مملكة تونغا، مأدبة غداء على شرف معاليه والوفد المرافق.
حضر اللقاء ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.
جاء ذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.
العلاقات بين السعودية ومملكة تونغاونقل في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لولي عهد تونغا، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة تونغا المزيد من التقدم والازدهار.
فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.
استعراض العلاقات الثنائيةوجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وأقام ولي عهد مملكة تونغا، مأدبة غداء على شرف معاليه والوفد المرافق.
حضر اللقاء ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.