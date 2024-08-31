شكرا لقرائتكم خبر عن تسخير كامل الطاقات بالمسجد النبوي خلال هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

خطط الحالات المطرية في المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي، من خلال تشغيل كامل طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية.ويأتي هذا وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقًا، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة اليوم.ورفعت الهيئة السجاد من المواقع المكشوفة وجففت مياه الأمطار باستخدام الآلات والأيدي العاملة، ونظمت الممرات في الساحات.كما وزعت المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم مع توفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.ويأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على خدمة المسجد النبوي، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في العناية بالزوار والمصلين.