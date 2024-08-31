شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الموسيقى تنظّم حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، تُنظّم هيئة الموسيقى حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في العاصمة البريطانية لندن، والذي من المقرر له أن يُقام في مسرح سنترل هول وستمنستر يوم السبت الموافق 28 سبتمبر المقبل. وسيتاح الحضور للجمهور من خلال رابط شراء التذاكر يوم 5 سبتمبر على منصة ويبوك.

ويأتي الحفل امتداداً للجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي والتي تنظّمها هيئة الموسيقى في كل عام، إذ أقامت حفلها الأول في العاصمة الفرنسية باريس بقاعة دو شاتليه، ثم تلاه حفلٌ في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي على المسرح الوطني، بالإضافة إلى جولتها الأخيرة التي شهدتها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، لتحط رحالها بمدينة لندن العاصمة التي تشتهر بتاريخها العريق، وثقافتها الغنية.

ويتضمن الحفل مشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بباقة من الأعمال الموسيقية التي تعكس التراث والتنوع الثقافي في المملكة، بجانب “ميدلي” لمجموعة من الأغاني السعودية، ويشهد الحفل مشاركةً خاصة للأوركسترا الفيلهارمونية الملكية؛ لتقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي اشتهرت بها الموسيقى البريطانية، كما سيتم تقديم فقرة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين السعودية والبريطانية.

وتهدف مبادرة “روائع الأوركسترا السعودية ” إلى تعزيز المشهد الثقافي السعودي عالمياً، وتعكس التزام المملكة بدعم الفنون والثقافة بمختلف أشكالها، وتقديمِ سلسلةٍ من المبادرات الثقافية التي تُثري المشهد الفني والثقافي، وتبادلِ المعرفة محلياً ودولياً، وتعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كما تعكس حرص الهيئة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.