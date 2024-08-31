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"الهلال الأحمر" ينقل أول حالة مرضية عبر الإسعاف الجوي

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الهلال الأحمر السعودي، نقل أول حالة مرضية عبر الإسعاف الجوي، من مستشفى محافظة رفحاء بالحدود الشمالية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
وأشار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم خالد صالح الخَضَر, أن الاستجابة جاءت وفق ما استدعته الحالة المرضية بالتنسيق والتعاون مع تجمع القصيم الصحي.

الإسعاف الجوي في

وأوضح أن الحالة تلقت خلال الرحلة العناية الفائقة من الفريق الطبي.
يذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم سُميت وقت تدشينها من قبل سمو أمير المنطقة بـ "وادي الرمة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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