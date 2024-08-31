شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" ينقل أول حالة مرضية عبر الإسعاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الإسعاف الجوي في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن الهلال الأحمر السعودي، نقل أول حالة مرضية عبر الإسعاف الجوي، من مستشفى محافظة رفحاء بالحدود الشمالية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.وأشار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم خالد صالح الخَضَر, أن الاستجابة جاءت وفق ما استدعته الحالة المرضية بالتنسيق والتعاون مع تجمع القصيم الصحي.وأوضح أن الحالة تلقت خلال الرحلة العناية الفائقة من الفريق الطبي.يذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم سُميت وقت تدشينها من قبل سمو أمير المنطقة بـ "وادي الرمة".