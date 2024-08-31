السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 25 ألف ربطة خبز يوميا للأسر اللاجئة في شمال لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان, حيث وزع المخبز 175،000 ربطة خبز خلال الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس2024م بواقع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط