شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 7 أشهر.. انطلاق موسم صيد الروبيان في جازان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق غداً موسم صيد الروبيان بالبحر الأحمر بمنطقة جازان والذي يمتد لفترة 7 أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس من العام 2025م.

وأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان المهندس مهند بن عبدالعزيز خواجي، أن المركز وفر جميع الخدمات للصيادين من خلال تقديم الدعم الكامل عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تمكنهم من الانطلاق مع بداية الموسم، ومنحهم التأييدات اللازمة لاستخراج رخص عمالة الصيد، وتعديل وسائل الصيد، والتنسيق مع شركة الخدمات الزراعية لإنهاء كافة إصدارات الرخص الموسمية لصيد الروبيان.

وأشار إلى تسهيل عمليات الإبحار لأصحاب قوارب الصيد التي يتجاوز عددها 120 قارب صيد مع الساعات الأولى لبداية الموسم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. موسم صيد الروبيان وأضاف خواجي أن تحديد موسم خاص لصيد الروبيان يأتي ضمانًا لاستدامة وتوفر المنتج بشكل دائم ، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الغذائي من المنتجات البحرية المحلية ذات القيمة الغذائية العالية لتواكب تطلعات رؤية المملكة.

ودعا الصيادين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في حماية المخزون وتنميته تنمية مستدامة.