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حتى 8 سبتمبر.. 4 طلاب سعوديين في منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يشارك المنتخب السعودي للمعلوماتية في منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي 2024 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الحالي، بمشاركة 91 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويمثل المملكة في هذه المنافسات العالمية 4 من نخبة الطلاب، 3 منهم من إدارتي تعليم الشرقية والأحساء، وهم أديب سالم الشهري من إدارة تعليم الشرقية، وأحمد صالح الهاشم وعيسى محمد الموسى من إدارة تعليم الأحساء، وسعد بندر العريفي من إدارة تعليم الرياض.

تميز طلاب المملكة

وتعكس هذه المشاركة تميز طلاب المملكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتؤكد جهود وزارة التعليم في دعم وتأهيل الطلبة للمنافسات الدولية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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