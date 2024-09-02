شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 سبتمبر.. 4 طلاب سعوديين في منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي والان نبدء بالتفاصيل

تميز طلاب المملكة

الدمام - شريف احمد - يشارك المنتخب السعودي للمعلوماتية في منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي 2024 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الحالي، بمشاركة 91 دولة من مختلف أنحاء العالم.ويمثل المملكة في هذه المنافسات العالمية 4 من نخبة الطلاب، 3 منهم من إدارتي تعليم الشرقية والأحساء، وهم أديب سالم الشهري من إدارة تعليم الشرقية، وأحمد صالح الهاشم وعيسى محمد الموسى من إدارة تعليم الأحساء، وسعد بندر العريفي من إدارة تعليم الرياض.وتعكس هذه المشاركة تميز طلاب المملكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتؤكد جهود وزارة التعليم في دعم وتأهيل الطلبة للمنافسات الدولية.